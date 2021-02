Cucina in fiamme a Mortegliano, intervengono i pompieri

Incendio a Mortegliano, in via Gabelli, dove una cucina ha preso fuoco, poco dopo le 17.30 di oggi: Sul posto la prima squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale del Comando provinciale di Udine.

Giunti sul posto i vigili hanno trovato gli occupanti dell'alloggio, incolumi, all'esterno dell'abitazione. Le fiamme, che hanno intaccato alcune parti di arredo delle cucina, sono state estinte dal proprietario di casa con un'estintore. I Vigili del fuoco hanno provveduto a verificare che non vi fossero focolai nascosti, mettere in sicurezza la cucina, areare l'alloggio e a fare una verifica strumentale che non vi fosse presenza di monossido di carbonio.