Cucina in fiamme a Sacile

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti con tre automezzi attorno alle cinque e trenta di questa mattina, a Sacile in Strada dei Vido, per l'incendio della cucina di un appartamento al piano terra di un condominio.



All'arrivo sul posto, i pompieri hanno prestato soccorso all'inquilino che, svegliato dai vicini, era riuscito a mettersi in salvo inalando, però, il fumo che aveva invaso l'appartamento.



I Vigili hanno spento l'incendio che ha interessato i pensili della cucina, ripristinando le condizioni di sicurezza dello stabile.

L'uomo è stato poi assistito dal personale sanitario del 118 richiesto dalla Sala Operativa Vigilfuoco e trasportato in ospedale per accertamenti.

Le cause sono al vaglio del Nucleo Investigativo Antincendi del Comando dei Vigili del Fuoco.