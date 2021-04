Cucina in fiamme a Sedegliano

Poco prima delle 11.30 i Vigili del fuoco del Comando di Udine sono intervenuti con la squadra del distaccamento volontario di Codroipo, la prima squadra, l'autobotte e l'autoscala della sede centrale di Udine, in via Martiri della Libertà a Sedegliano per un incendio in appartamento.

All'arrivo i pompieri hanno notato che dalle finestre dell'ultimo piano di una palazzina di tre piani usciva del fumo nero; immediatamente si sono sincerati che all'interno dell'alloggio interessato dall'incendio non ci fossero persone. Quindi, hanno attaccato il fuoco da due punti, domando le fiamme in breve tempo.

Il rapido intervento delle squadre dei pompieri è riuscito a confinare l'incendio alla cucina, evitando la propagazione delle fiamme al resto dell'appartamento. Le cause dell'incendio, che non ha causato feriti, sono ancora in fase di accertamento. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'appartamento.