Cuoco stagionale dà in escandescenza a Lignano

Martedì notte, a Lignano Sabbiadoro, nella zona di Pineta, i Carabinieri della locale Stazione, supportati dai colleghi della Compagnia di Latisana, hanno arrestato un cuoco stagionale che aveva dato in escandescenza. L'uomo, un 31enne di Bitonto, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato in flagranza di reato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ubriachezza e danneggiamento.

La violenza si è scatenta all'interno della pizza al taglio/kebab dove lavorava. L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, senza un apparente motivo ha iniziato a disturbare gli altri clienti presenti e i dipendenti dell’esercizio, giungendo a scagliare in strada sedie e tavolini.

Vani i tentativi di calmarlo da parte dei militari, che sono stati a loro volta aggrediti a calci e pugni dall’esagitato; dopo una breve colluttazione, è stato ammanettato e arrestato. Ma nemmeno questo è bastato, perché il suo atteggiamento violento e scalmanato è proseguito anche in caserma, dove è stato richiesto l’intervento dei sanitari per sedarlo. E' stato quindi portato in carcere a Venezia, a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre i quattro carabinieri intervenuti hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso; sono stati tuttu giudicati guaribili in due giorni. Oggi, convalidato l’arresto, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Bitonto.