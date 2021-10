Curioso risveglio a Paderno, un caprone nel giardino

Curioso risveglio, ieri mattina, a Paderno, quartiere a nord di Udine, dove un possente caprone è stato notato mentre pascolava beatamente all'interno di un giardino condominiale posto in via Molin Nuovo al civico 46, intento a brucare l’erba fresca dell’area verde.

Una scena insolita, che ha destato sorpresa e stupore tra le famiglie e i bambini di quelle palazzine, in quel momento indaffarate tra il risveglio, la colazione e la routine quotidiana di un’insolita domenica mattina.

Sul posto, dopo la segnalazione, verso le 11 sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Udine, che con pazienza e delicatezza hanno provato ad avvicinare l'animale, con l’intenzione di condurlo in un luogo più sicuro. L'ariete, possente e fiero, non si è fatto prendere, riuscendo poi a scappare all’esterno del complesso condominiale.

Nonostante i numerosi tentativi, il montone è fuggito prima verso via Fusine, poi verso viale Tricesimo, impegnando non poco i pompieri che per circa un'ora hanno provato inutilmente ad acciuffarlo. L’animale si è poi allontanato nei campi di Udine nord.