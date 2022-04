Cussignacco, con 'Mestre 90' nuove abitazioni e un'area verde

Il piano attuativo comunale “Mestre 90”, che sarà posto all'attenzione del prossimo Consiglio comunale a Udine, prevede l'urbanizzazione di una porzione di territorio destinato ad accogliere case unifamiliari o bifamiliari per una potenzialità massima di 105 abitanti. All'interno dell'ambito è previsto un polmone verde da oltre 2mila metri quadrati dotato di attrezzature ludico ricreative con funzioni aggregative a servizio dei residenti.



Sono questi gli elementi del piano attuativo comunale “Mestre 90”, riferito al quartiere di Cussignacco, approvato questa mattina dalla giunta comunale di Udine, su proposta dell’assessore all’urbanistica Giulia Manzan.



“Il piano prevede, oltre ad una area verde, anche la realizzazione di un tratto di strada attigua a via Mestre e la dotazione di parcheggi di relazione - spiega l'assessore Manzan -. Si tratta di un piano che coinvolge diversi proprietari e che ha avuto una gestazione piuttosto complessa, legata alla frammentazione dell’area. Finalmente, abbiamo concluso un iter che ci consentirà di dare attuazione a una previsione del Piano Regolatore per dare risposte alla residenzialità nella frazione di Cussignacco”.