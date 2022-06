Da anni non vede il figlio, portato in Romania dalla madre

Tre anni e mezzo fa partì con il figlio, di otto mesi, diretta in Romania. Da allora il padre, un udinese di 37 anni, non ha più rivisto il piccolo. La madre, una rumena di 35 anni, è stata condannata dal Tribunale di Udine a due anni di carcere per sottrazione di minore. Il giudice Mauro Qualizza ha raddoppiato le richieste del Pm.

I genitori si erano conosciuti durante l’Erasmus dell’uomo in Romani e, dopo aver convissuto per un periodo nel Paese, di erano trasferiti in Friuli dove si erano poi sposati. Nel gennaio 2019, però, la donna aveva preso un aereo per tornare a casa, con la scusa di una breve visita. Da quel giorno, il padre non vede più il bambino, nonostante due sentenze civili, una del Tribunale di Udine, che aveva disposto l’affidamento esclusivo (anche se non in via definitiva) e una emessa dai giudici rumeni, che avevano stabilito il ritorno del piccolo in Italia.