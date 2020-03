Da Aviano, 500mila tamponi in volo per gli Usa

Sono partiti nei giorni scorsi dalla Base Usaf di Aviano alla volta di Memphis, in Tennessee, 500mila tamponi per il Covid-19. La notizia è stata diffusa dal sito americano Defense One e confermata da fonti del Pentagono. Lo speciale cargo, a quanto si apprende, sarebbe partito lunedì dal Friuli Occidentale per raggiungere la base americana da dove il materiale potrà essere distribuito in tutti gli Usa grazie alla presenza di uno scalo commerciale.

Dopo aver a lungo negato l'emergenza mondiale, quindi, anche gli Stati Uniti stanno predisponendo una rete sanitaria per fare fronte alla pandemia che ha già registrato dei contagi anche tra i militari americani, compreso un caso accertato proprio ad Aviano, dove 71 persone sono in isolamento.