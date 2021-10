Dà fuoco a un'abitazione, poi aggredisce gli agenti della Municipale

Era accusato di aver dato fuoco a un’abitazione a Udine e di aver minacciato e ingiuriato tre agenti della Polizia locale: patteggia un anno e sei mesi di reclusione.

Protagonista della vicenda è un udinese di 41 anni, che ha patteggiato davanti al gup del Tribunale di Udine Matteo Carlisi. Secondo il capo d’imputazione, nel marzo del 2020 l’uomo, difeso dall’avvocato Paola Diana, diede fuoco a una casa in via Lauzacco. Poi, all’arrivo della Municipale, offese i tre agenti e li minacciò di morte cercando, senza successo, di colpire con un pugno uno dei tre.

Assieme a lui era imputato un altro udinese di 41 anni, difeso dall’avvocato Pieraurelio Cicuttini, per il quale il gup ha decretato il non luogo a procedere per non aver commesso il fatto.