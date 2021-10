Dà fuoco ai cassonetti, preso il piromane

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato un cittadino ucraino del 2002 per danneggiamento seguito da incendio. Senza apparente motivo, avvalendosi di un accendino, aveva dato fuoco a carta e cartoni all’interno di un cassonetto dell’immondizia in piazza del Perugino. Le fiamme hanno danneggiato la struttura, messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, che hanno richiesto l’intervento di una Volante anche a seguito di altri incendi di altri cassonetti in zona.

Giunti sul posto, gli operatori hanno fermato un giovane che ha ammesso la propria responsabilità. Dopo i riscontri e le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.