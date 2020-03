Dà in escandescenza e aggredisce un agente

La Polizia di Stato di Pordenone ha arrestato un 43enne cittadino macedone, residente ad Arzignano (Vicenza) per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Ieri sera, dopo una segnalazione alla Sala Operativa della Questura, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta intorno alle 21 in via Montereale, al pronto soccorso dell’Ospedale Civile, dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta. I poliziotti hanno fermato l'uomo all’altezza del civico 45; era senza documenti ed è stato portato negli uffici della Questura.

Sottoposto ad accertamenti è stato identificato, ma non era in grado di giustificare il motivo della sua presenza a Pordenone. Quindi ha iniziato a dare in escandescenza, inveendo violentemente contro i poliziotti, tentando la fuga e aggredendo un agente, che è stato medicato in pronto soccorso, dove è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni per contusioni alla mano destra e al ginocchio sinistro.

Accanto alla resistenza, è poi scattata la denuncia per l'inosservanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il pm Federico Baldo ha disposto il giudizio direttissimo; questa mattina, davanti al Giudice del Tribunale di Pordenone si è svolta l’udienza nel corso della quale è stato convalidato l’arresto con rimessione in libertà del macedone in attesa di una nuova udienza per il mese di aprile.