Dà in escandescenza e ferisce due carabinieri

Due carabinieri sono stati feriti, la scorsa notte a Udine, da un cittadino nigeriano di 40 anni, pregiudicato senza fissa dimora. Alla vista delle divise, lo straniero ha dato in escandescenza, scagliandosi contro di loro con violenza.

Poco prima, in viale Venezia, alcuni cittadini avevano chiamato il 112 segnalando che lo straniero stava molestando una donna intenta a dare da mangiare ai gatti. Giunti sul posto hanno cercato di identificarlo ma lui li ha colpiti. A quel punto, i militari della Radiomobile della Compagnia di Udine e della Stazione di Martignacco lo hanno bloccato, ma sono rimasti feriti; sono stati medicati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

L'uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È stato processato per direttissima, questa mattina; l'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato rimesso in libertà.