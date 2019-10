Dà in escandescenza in ospedale e ferisce un agente, arrestato

Ieri, gli agenti della Polizia di Stato di Gorizia sono intervenuti all’ospedale civile, dove era stata segnalata una persona molesta, che rifiutava di allontanarsi dal presidio. Hanno trovato un 18enne guineano che non ha voluto fornire le proprie generalità, minacciando di morte i poliziotti e una pattuglia dell’Arma, intervenuta a supporto. Ha, quindi, tentato la fuga dando vita a una colluttazione nella quale un agente ha rimediato un infortunio alla spalla, prontamente curato dal personale medico.

Definitivamente bloccato, il 18enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e trasferito in carcere.

La scorsa settimana era stato fermato un 34enne afghano che si era presentato ubriaco in un bar di Corso Italia, dove aveva minacciato di morte un agente fuori servizio e aggredito i colleghi della Squadra Volante che lo avevano accompagnato in Questura per l’identificazione. Nell’udienza per direttissima gli è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.