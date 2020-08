Dà in escandescenza in via Roma e aggredisce i carabinieri

Questa notte, a Udine, i Carabinieri della Radiomobile e della Stazione Capoluogo, hanno arrestato un cittadino algerino di 28 anni, senza fissa dimora, pluripregiudicato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, inosservanza di decreto di espulsione dal territorio nazionale e inosservanza del divieto di ritorno nella provincia di Udine.

L'uomo è stato rintracciato intorno alle 2 in via Roma mentre urlava a squarciagola per strada, disturbando le famiglie della zona. È stato portato in caserma per l'identificazione perché sprovvisto di documenti. Qui ha dato in escandescenze e ha scardinato, a calci, una vetrata, rimanendo comunque illeso.

I Carabinieri hanno cercato di calmarlo e lui ha cercato di colpirli. È stato immediatamente immobilizzato e portato in camera di sicurezza, in attesa dell'udienza di convalida per direttissima disposta dalla Pm di turno, la dottoressa Lucia Terzariol, l'arresto è stato convalidato questa mattina, dal giudice Paolo Alessio Verni e, a carico dello straniero, è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Udine; è stato rimesso in libertà.