Dà in escandescenza, nello zaino ha un piccolo arsenale

Nei giorni scorsi, il Nucleo di Polizia Giudiziaria e il Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale di Trieste sono intervenuti in via Molino a Vento per la presenza di una persona in forte stato di agitazione.

Al loro arrivo l’uomo, un 42enne già gravato da precedenti per detenzioni di armi, ha cercato più volte di allontanarsi; alla fine, nonostante la sua resistenza, è stato bloccato dagli operatori.

Sottoposto a controllo, si è mostrato sempre più irrequieto e ha cercato di sviare l'attenzione dallo zaino che aveva con sé. La perquisizione degli agenti ha confermato i sospetti: all’interno c’era una pistola scacciacani Glock con la canna modificata e un proiettile calibro 9 incamerato (ricavato da una munizione a salve con ogiva modificata e in piombo, pronto per essere esploso), due caricatori con proiettili calibro 9 a salve modificati, un coltello a doppio filo modello militare, un coltello da sopravvivenza, sette coltelli a serramanico, un'ascia di medie dimensioni e numerose scatole di ogive in piombo.

Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato, mentre il 42enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di armi e oggetti atti a offendere.