Dà in escandescenza per strada e insulta gli agenti

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le proprie generalità un triestino del 1992. Mentre transitava in largo Barriera Vecchia, un equipaggio della squadra Volante della Questura lo ha notato particolarmente agitato.

Già noto alle forze dell’ordine, l’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha ingiuriato gli operatori. Accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.