Dà in escandescenza sul bus e colpisce un agente

Gli agenti della Questura di Udine hanno arrestato nella serata di martedì 12 gennaio un cittadino della Guinea Bissau per resistenza a pubblico ufficiale.

Poco dopo le 20, una Volante in transito lungo viale Trieste è stata fermata dal conducente di un autobus, costretto a fermare il mezzo in quanto un passeggero molesto aveva dato in escandescenze e continuava a inveire contro gli altri passeggeri, una decina in tutto.

L’uomo, un 38enne irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato invitato dagli agenti a calmarsi e a indossare una mascherina, visto che era privo di qualsiasi tipo di protezione delle vie respiratorie, ma invano; il passeggero, infatti, si è scagliato contro un poliziotto e l'ha colpito al viso, ha preso a pugni un corrimano e poi si è seduto.

Gli agenti, tra lo spavento dei presenti e nonostante l’uomo cercasse nuovamente di colpirli, sono riusciti a farlo scendere dal mezzo, immobilizzarlo e a condurlo in Questura, dove è stato anche denunciato per interruzione di pubblico servizio, danneggiamento di una catenella e un divisorio dell’autobus e per inottemperanza all’ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale, nonché sanzionato per ubriachezza e mancato rispetto delle norme anticovid. Ieri, il Gip ha convalidato la misura.