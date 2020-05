Dà in escandescenze e aggredisce un agente in stazione a Udine

Un italiano di 35 anni è stato arrestato qualche sera fa dalla Polizia Ferroviaria a Udine per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali. Già noto alle forze dell'ordine e con precedenti penali e di polizia in materia di reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio, si è presentato negli uffici della Polfer affermando di voler essere condotto in carcere.

Poi, però, l'uomo si è allontanato a bordo di un taxi per ricomparire poco più tardi fuori dalla stazione, fermo nel suo intento di farsi arrestare. Una volta fermato dai poliziotti per un controllo, il 35enne ha colpito improvvisamente uno degli agenti con un pugno in pieno volto, mandandolo a terra. Il pronto intervento del collega ha permesso di bloccare l'aggressore che, nonostante i tentativi di divincolarsi, è stato arrestato e condotto in carcere. L'agente della Polizia Ferroviaria se l’è cavata con qualche giorno di prognosi.