Da ladro di galline a topo d'appartamento, l'ascesa professionale lo incastra

La sua specialità era intrufolarsi come una faina nei pollai e fare razzia di galline e oche. Poi, con questo curriculum professionale, cerca di dare una svolta alla sua carriera criminale. Per le sue doti di scassinatore viene arruolato in una banda che semina il terrore nelle case.

E così sembra aver raggiunto il culmine della sua carriera di ladro. Ma la sua fama attira l’attenzione degli investigatori. E tra questi un'attenta pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aurisina, che lo rintraccia di prima mattina rintanato a bordo di un autobus di linea diretto dalla Romania in Francia. I militari riconoscono il furfante in carriera e scoprono che è ricercato.

Sull’uomo, un cittadino rumeno di 36 anni, pende un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione. In quattro anni di carriera ne ha commessi un centinaio, soprattutto nel Sud Italia. Così la pattuglia della Radiomobile di Aurisina lo arresta e lo associa al carcere del Coroneo.