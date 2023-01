Da ladro di rame a carrozziere, ma la fedina penale è segnata

Si era specializzato nei furti di rame. In una sola notte, riusciva a sbobinare 13 tonnellate di 'oro rosso', rubato dai suoi complici nei depositi ferroviari, per poi rivendere il prezioso materiale. La sua carriera, però, s'interrompe bruscamente con una denuncia. A quel punto l'uomo decide d'impiegare in un'altra attività le sue possenti mani. Così, emigra in Francia e si mette a lavorare come carrozziere.

A distanza di qualche tempo viene controllato dalla Radiomobile di Aurisina che lo rintraccia su un pullman di linea. La sua fedina penale è ormai segnata: sul 44enne di origini rumene pende un mandato di cattura. Deve scontare dieci mesi di reclusione per furto aggravato commesso dieci anni fa a Firenze. Così l’equipaggio della Radiomobile di Aurisina lo arresta e lo conduce nel locale carcere del Coroneo.