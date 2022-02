Alla luce dei dati della Cabina di Regia, il Friuli Venezia Giulia da lunedì 28 febbraio tornerà in zona gialla, dopo essere rimasta, nella settimana in corso, solitaria in arancione.

Campania, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in area bianca. Lo comunica il ministero della Salute.

La situazione del Friuli Venezia Giulia è in fase di netto miglioramento, con le terapie intensive oggi occupate al 9% da pazienti Covid e i ricoveri in altri reparti che si attestano al 20%.