Da mesi continua a perseguitare la 'ex', arrestato

Per mesi ha perseguitato la ex compagna: dal maggio scorso, e fino al 15 luglio, le ha causato ansia e preoccupazione per la propria incolumità.

Lo stalker, un uomo di 35 anni residente in Friuli, ha continuato a tormentare la donna, una 29enne residente a Udine, nonostante fosse già gravato da uno specifico provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna.

Il 15 luglio scorso, nella notte, l'uomo ha cercato di entrare a forza nell'abitazione della donna, battendo violentemente con i pugni la porta d'ingresso. A quel punto la 29enne, terrorizzata, ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine. I militari hanno individuato il 35 anni che è stato arrestato in flagranza per atti persecutori.

L'uomo è stato portato nella casa circondariale di Udine, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il 17 luglio è stato convalidato l'arresto; l'uomo è stato scarcerato e, a suo carico, è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Udine.