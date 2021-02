Da Portogruaro a Latisana per un colpo, arrestate

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Norm della Compagnia di Latisana hanno arrestato due donne, di 31 e 20 anni, domiciliate al campo nomadi di Portogruaro, sorprese mentre erano in procinto di lasciare il centro della Bassa friulana dopo aver tentato un furto all’interno dell’abitazione di un 21enne latisanese. Le due erano entrate nell’appartamento riuscendo ad aprire una porta blindata, senza effrazione, ma sono state scoperte dal proprietario, allontanandosi.

Le due giovani donne, gravate da precedenti specifici, sono state anche multate per spostamento non giustificato fuori regione, in base alla normativa per il contenimento del contagio da Covid-19. Con la convalida dell’arresto, le due sono state sottoposte all’obbligo di dimora a Portogruaro.

L’attività è stata eseguita in una giornata di mercato settimanale, circostanza nella quale c'è un intensificazione dei servizi di controllo, anche con personale in borghese, per contrastare i reati contro il patrimonio, come borseggi e furti in abitazione.

Alle due donne e ad altre due persone di Portogruaro che, seppure estranee al furto, le avevano accolte in auto per riportarle a casa, è stato anche notificato l’avvio del procedimento per il foglio di via obbligatorio da Latisana.