Da Treviso a Udine per comprare una moto, multati

Questo pomeriggio, intorno alle 16.30, in via Colugna, la Polizia locale ha controllato quattro persone, tre di loro provenienti dalla provincia di Treviso, che si trovavano in città per l'acquisto di una motocicletta da un privato residente a Udine. I tre sono stati sanzionati per essersi spostati in un comune diverso da quello di domicilio, non ricorrendo alcuna motivazione di urgenza. Il venditore è stato a sua volta multato in quanto nella circostanza non indossava la mascherina o altra protezione per naso e bocca.