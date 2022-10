Da una cantina spunta un volume del '600

Un volume seicentesco in lingua francese, dal titolo Les lettres de S. Jerome, ristampa del 1682 degli scritti di carattere dottrinale-religioso di San Girolamo, è stato consegnato a Padre Raul Pablo Gonzalez Bernardi, Direttore della Biblioteca “Peter – Hans Kolvenbach” della Curia Generalizia dell’Ordine dei Gesuiti di Roma, dai Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine, guidati dal maggiore Lorenzo Pella.

Il libro è stato riconsegnato al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Gorizia e intrapresa dopo il monitoraggio dei canali di e-commerce finalizzato alla ricerca di libri antichi illecitamente commercializzati. Il volume, infatti, era stato messo in vendita su una piattaforma online da un privato residente nel capoluogo isontino.

L’annuncio di vendita era stato pubblicato per conto di un amico di San Donà di Piave, che a sua volta ne era entrato in possesso dopo aver sgomberato una cantina privata.

Il tomo è stato sequestrato per essere sottoposto a ulteriori accertamenti. E' stata così contattata la Biblioteca della Curia Generalizia dell’Ordine dei Gesuiti, che ha sede in Borgo Santo Spirito a Roma, il cui personale ha indirizzato i militari operanti al Centre Sèvres, l'università privata gestita dai Gesuiti di Parigi che è l’attuale biblioteca centrale dei Gesuiti in Francia.

I referenti del prestigioso ente, che ospita 190.000 volumi e 850 pubblicazioni, hanno confermato la genuinità del timbro, identificandolo come quello della biblioteca della soppressa Residenza di Lalouvesc, intitolata al presbitero e gesuita francese Jean-François Régis (1597-1640). Il prezioso tomo, di cui si erano perse le tracce a causa delle numerose riorganizzazioni dell’Ordine in Francia nel corso del XX secolo, è stato riconosciuto dall’ateneo parigino citato come appartenente al proprio patrimonio librario.

Il volume è stato così restituito ai legittimi proprietari, ritenendo in buona fede i due venditori.