Dalla Cina, duemila mascherine alla Polizia di Pordenone

Questa mattina, la Polizia di Stato di Pordenone ha ricevuto in dono dalla comunità cinese della Destra Tagliamento duemila mascherine chirurgiche monouso e duemila guanti in lattice, per le esigenze delle Donne e Uomini della Polizia di Stato impegnati quotidianamente nelle attività di contenimento e contrasto dell’emergenza del Coronavirus. Il Questore di Pordenone Marco Odorisio alle 13 nell’atrio della Questura, in concomitanza del cambio turno delle Volanti, ha ricevuto il presidente della comunitò, Liu Yuwei, che ha consegnato i “DPI” per le esigenze operative dei poliziotti.

Yuwei, maestro di arti marziali, da vent’anni residente in città, arbitro federale, accompagnato da altri due rappresentanti della comunità, si è detto onorato di poter fare questo dono alla Polizia di Stato, motivato dalla riconoscenza per l’impegno quotidianamente profuso nell’emergenza.

A Liu Yuwei e alla comunità cinese di Pordenone i sentiti ringraziamenti del Questore Odorisio e di tutte le poliziotte e i poliziotti della Provincia di Pordenone.