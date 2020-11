Dalla mezzanotte scatta il 'coprifuoco'. Torna l'autocertificazione

Tra le principali novità introdotte in Fvg dal Dpcm del 3 novembre – in vigore dalla mezzanotte di oggi e fino al 3 dicembre– c’è il ‘coprifuoco’, ovvero il divieto di circolazione dalle 22 alle 5 salvo che per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Che, come durante il lockdown, andranno documentati attraverso l’autocertificazione (scaricala qui).

"Già da stasera partiranno i controlli delle forze dell'ordine sul territorio per verificare l'osservanza delle nuove misure", ha annunciato il Prefetto di Trieste, Valerio Valenti. “Chi sarà fermato, dovrà trovarsi in possesso o compilare in loco l'autocertificazione, così come previsto dalla normativa. Altrimenti saranno applicate le sanzioni".

“Nel fine settimana”, ha aggiunto Valenti, “sono in programma controlli nei centri commerciali”, dove, lo ricordiamo, è prevista la chiusura di tutti i negozi, salvo quelli di generi alimentari, le farmacie e parafarmacie, le edicole e i tabacchini.

Proseguiranno anche le verifiche su bar e ristoranti che, in base a quanto disposto dal Dpcm del 25 ottobre, possono tenere aperto dalle 5 alle 18, mentre le attività per asporto sono consentite fino alle 22; nessuna limitazione, infine, per le consegne a domicilio.