Dalla prossima settimana partirà la sanificazione delle strade di Udine

Sull'esempio di quanto fatto a Padova, anche il Comune di Udine dalla prossima settimana provvederà a pulire e sanificare piazze, sagrati e buona parte dei 350 chilometri di strade e marciapiedi. Lo ha deciso la giunta Fontanini che è pronta ad un intervento, sia utilizzando le sue autobotti generalmente utilizzate per la cura del verde pubblico, sia attraverso un appalto da affidare quanto prima ad una ditta esterna.



Gli uffici già da ieri sono al lavoro per capire quale tipo di prodotto sia meglio utilizzare. L'ipotesi più probabile è quella che prevede una soluzione di acqua e cloro.



Per selezionare le superfici prioritarie da sanificare, sarà data priorità al centro storico, agli ingressi di scuole e chiese, alle strade più frequentate e alle zone più attive dei quartieri.



"Purtroppo sarà impossibile pulire e disinfettare via per via - ha sottolineato il vice sindaco Loris Michelini -. Andrà fatta una scelta, ma sarà un'operazione che proseguirà nei prossimi mesi, anche se costosa”.



Palazzo D'Aronco ha inoltre contatto la Regione e la Protezione Civile per capire se esistono dei fondi in merito. In attesa di indicazioni, come confermato da Michelini, il Comune ha deciso di accelerare i tempi e di procedere in autonomia.