Danieli Automation, un positivo al test Covid-19

Tra le persone contagiate dal Coronavirus e ricoverate in ospedale in regione c’è, da ieri, anche un dipendente della Danieli Automation di Buttrio. Le sue condizioni non sono preoccupanti. L’azienda fa sapere di aver attivato progressivamente, da fine febbraio, le misure anti Covid-19 a tutela dei lavoratori, anche in anticipo rispetto alle indicazioni venute poi dalle autorità competenti.

La presenza dei lavoratori è stata ridotta grazie allo smart working, cui ha fatto ricorso il 60% dei dipendenti della Danieli Automation, e alla fruizione delle ferie. Il numero di presenze è stato portato al livello minimo per garantire la continuità delle attività e in tutti i reparti produttivi sono state adottate le misure di prevenzione.

Una settimana fa l’azienda ha attivato il servizio di misurazione della temperatura all'ingresso, svolto dalla Croce Rossa che, a questo scopo, ha un'ambulanza in sosta davanti allo stabilimento. Oltre a ciò, Danieli ha intensificato al massimo livello le operazioni di pulizia sia negli uffici, sia nei reparti di produzione ed ha attivato una polizza assicurativa anti Covid-19 a favore dei lavoratori italiani.