Danneggia i bidoni e insulta un'agente

I Carabinieri della Stazione di Villa Opicina hanno rintracciato e arrestato un 44enne senza fissa dimora, di origini pugliesi ma di fatto domiciliato a Opicina. L’uomo è destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trieste.

Deve scontare tre mesi di carcere per il danneggiamento dei bidoni dell’immondizia nei pressi della fermata del tram, a Opicina, e per gli epiteti volgari e offensivi che aveva rivolto a un’operatrice di Polizia che era intervenuta per identificarlo. I Carabinieri, dopo le formalità di rito, lo hanno condotto al Coroneo.