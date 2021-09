Danneggia i segnali stradali, preso il conducente

Si sono concluse con esito positive le ricerche da parte della Polizia Locale di Campoformido - Pozzuolo del Friuli, di un'automobilista che, dopo aver danneggiato alcuni segnali stradali del Comune di Campoformido, si era allontanato senza fornire i propri dati.

Grazie alla collaborazione di alcuni residenti e alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, il conducente di un'Alfa Mito è stato rintracciato e sanzionato sia per le infrazioni al codice della strada relative alla condotta di guida, sia per essersi allontanato senza fornire i dati assicurativi per il risarcimento del danno, relativo all'abbattimento di alcuni manufatti segnaletici a Basaldella.

E' il secondo episodio nel giro di una settimana risolto dal Comando intercomunale della Municipale. Nel caso precedente una conducente, residente nel comune, dopo aver provocato un sinistro in piazza a Basaldella, che vedeva coinvolta un'altra vettura, si era allontanata. Rintracciata poco dopo, era stata sanzionata per le violazioni alla guida, e

come l'altro automobilista ai sensi dell'articolo 189 Cds che prevede una sanzione amministrativa, per essersi allontanata dal luogo dell'incidente.