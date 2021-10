Ieri la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per danneggiamento un triestino del 1968. L'uomo ha danneggiato una delle porte d’ingresso del centro commerciale Il Giulia, in via dei Bonomo.

Su richiesta di un addetto alla sicurezza, sul posto si è recata una Volante, che ha ricostruito l’episodio e, dopo le formalità di rito, lo ha deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.