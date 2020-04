Danneggia le auto in sosta, era ubriaco

È stato individuato dagli agenti della Polizia locale il conducente del veicolo Citroen che, nel pomeriggio del 14 aprile, ha danneggiato due veicoli in sosta tra piazza Risorgimento e Viale Cossetti, a Pordenone. Un testimone e la Poliza di Stato hanno contribuito a rintracciare l'ubriaco, autore dei danneggiamenti.

Al Comando di Polizia Locale era giunta una chiamata che segnalava due vetture danneggiate in piazza Risorgimento, viale Cossetti, e un'auto in fuga. Gli agenti, sentito un testimone, sono risaliti al modello del mezzo e, grazie al lavoro di squadra, con le Volanti della Polizia di Stato, hanno rintracciato il conducente del veicolo che si era nascosto in un parcheggio sotterraneo.

L’uomo, un 48enne di Pordenone, interrogato sul motivo della fuga, ha tentato di giustificasi riferendo di essersi spaventato, ma agli agenti non è sfuggito il suo stato alterato e l’alito inequivocabilmente vinoso. Sottoposto all'etilometro, aveva un tasso di alcool nel sangue superiore di oltre quattro volte il limite di legge. Gli sono state constestae le violazioni per guida in stato d’ebbrezza, con l’aggravante di aver causato un sinistro, l’omesso controllo del veicolo e l'incidente con fuga.

Nell’ambito dei controlli disposti per l’emergenza in atto con ordinanza della Questura, le pattuglie dedicate della Polizia Locale di Pordenone-Cordenons, da martedì 14 aprile hanno identificato 234 persone, elevando nove sanzioni per violazioni in materia di contenimento della diffusione del coronavirus.

“Sono andata a fare una corsa”: con questa semplice motivazione, senza porsi problemi di sorta, una ragazza si è giustificata agli agenti che l’hanno pizzicata in via Nuova di Corva, a quasi tre chilometri di distanza dalla propria abitazione, fraintendendo la possibilità di svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione.

“La possibilità di uscire di casa dev’essere svolta con giudizio nel rispetto di tutti, indossando le mascherine e rispettando l’interpretazione data da Sindaco e Prefetto del raggio dei 500 metri, senza andare oltre. Il territorio viene costantemente monitorato, come dimostrano i dati” dichiara l’Assessore comunale Emanuele Loperfido.