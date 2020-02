Danneggia le auto in sosta, rintracciata la conducente

È stata individuata dagli agenti della Polizia Locale di Pordenone la conducente della Fiat 500 che, tra la notte di venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio aveva danneggiato due veicoli in sosta in viale Martelli e imboccato via Riviera del Pordenone e via Pola controsenso. Le telecamere in dotazione agli operatori di Polizia, i danni riportati dai veicoli e alcuni testimoni, hanno permesso di rintracciare la donna, residente fuori città. La persona è stata convocata negli uffici dell’Unità di Infortunistica e Sicurezza Stradale per essere sentita e successivamente gli operatori ricostruiranno la dinamica dell’incidente.

Al Comando di Polizia locale era giunta una chiamata nel pomeriggio di sabato 1, dove venivano segnalate due vetture danneggiate in viale Martelli all’altezza del Bar Amman. Gli agenti, cercando elementi utili all’indagine, prendevano contatti con i proprietari dei veicoli incidentati e, visionando le telecamere comunali, hanno ricostrito gli spostamenti della donna nel territorio comunale. All’autrice del gesto sarà contestata la fuga dal luogo del sinistro e la ricostruzione della dinamica, accerterà ulteriori eventuali responsabilità da parte della conducente.