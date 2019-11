Danneggia un motorino in sosta e scappa nella notte: rintracciata

Neopatentata si scontra con un motorino e fugge nella notte. A rintracciarla la Polizia Locale di Monfalcone a seguito del ritrovamento del ciclomotore danneggiato. Il motorino si trovava riverso a terra in piazza Cavour nella mattinata dell’8 novembre e la pattuglia, arrivata nei pressi dell’ex mercato coperto a seguito di una segnalazione, aveva ritrovato il ciclomotore riverso a terra con segni di sinistro. La proprietaria, rintracciata, ha assicurato che i danni erano stati causati dopo la sosta. Così, non essendoci testimoni oculari che potessero fornire indicazioni utili alla ricostruzione della dinamica dell’evento, oltre che l’assenza della paternità della responsabilità del danno cagionato, l’Ufficio del comando ha provveduto ad ispezionare le immagini di videosorveglianza del tratto stradale.

Una vettura, compiendo una manovra di svolta, si era scontrata con il motorino facendolo rovinare a terra. Il fatto, avvenuto attorno all’una di notte, si era concluso con la fuga dell’automobile. Nonostante l’impatto violento, la conducente non si era fermata e aveva proseguito verso via San Francesco. Grazie alla rete di videosorveglianza nei punti critici del comune, è stato facile per la Polizia Locale risalire ai dati di immatricolazione della macchina.

Così è stata ritrovata la proprietaria della macchina, convocata subito al comando di Polizia Locale al fine di istruire la pratica del sinistro stradale e di provvedere alla contestazione delle infrazioni di cui alle norme del codice della strada. L’importo è di poco inferiore alle 500 euro ma alla conducente sono stati tolti 6 punti dalla patente più altri sei in quanto neopatentata. Allo stesso modo, la parte danneggiata vanterà a questo punto il giusto risarcimento.