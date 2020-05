Danneggiamenti, due denunce a Trieste

Continuano i controlli delle forze dell'ordine. A Trieste, ieri, sono state tre le persone sanzionate, una dai Carabinieri e due dalla Polizia locale. Un marocchino è stato denunciato per false attestazioni da parte della Polizia di frontiera.

La Squadra Volante della Questura, invece, ieri sera ha denunciato per danneggiamento una triestina, classe 1965. Con un martello se l'è presa con un'auto in sosta in via Gambini. Denunciato anche un triestino classe 1981, che venerdì notte ha rovinato tavolini e sedie all'esterno di una pizzeria in via Torino.