Danneggiano auto e vetrine a colpi di 'karate'

Questa notte la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per danneggiamento un giovane triestino, da qualche mese maggiorenne, e un minore.

I due vandali hanno danneggiato la vetrina di un negozio e due auto in sosta in via Diaz, colpendole con dei calci stile 'karate' e saltando sul cofano di uno dei due veicoli.

Il loro operato è stato notato da un passante che ha informato la sala operativa della Questura tramite il 112. Personale di una Volante è prontamente intervenuto, li ha identificati e, una volta ricostruito l’episodio, li ha denunciati alla locale Procura della Repubblica.

Gli agenti della Polfer, inoltre, hanno denunciato per essersi rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità un cittadino marocchino del 1991.