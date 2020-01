Danneggiano la stazione, incastrati dai video su WhatsApp

Otto ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni sono ritenuti responsabili di aver danneggiato la sala d'aspetto della stazione delle corriere di Spilimbergo. Dopo averlo fatto, la baby gang ha condiviso nelle chat di WhatsApp i video girati mentre era in azione. È successo a metà dicembre.

L'indagine è stata condotta dalla Polizia locale, che è risalita all'identità dei minorenni proprio grazie a WhatsApp.

Prima di entrare in azione, i minorenni hanno cercato di manomettere la telecamera che inquadra l'ingresso della sala d'aspetto. Adesso sarà la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Trieste a decidere in che modo procedere nei confronti dei ragazzi che risultano aver avuto un ruolo attivo nella vicenda. Per un’altra parte della baby gang, non imputabile, scatterà la chiamata in causa dei genitori che dovranno rispondere del ristoro dei danni.