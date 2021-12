Danneggiato il presepe di sabbia di Latisana

Atto vandalico nella notte, nel cuore di Latisana, in piazza Indipendenza. È qui che, per le festività natalizie, è stato allestito il presepe di sabbia con la Sacra Famiglia entro un piccolo tendone, comunque aperto per dare la possibilità a tutti di ammirare l'opera.

Questa mattina la brutta sorpresa quando alcuni cittadini, camminando accanto al piccolo tendone, hanno notato che i volti della Madonna, di San Giuseppe e del Bambin Gesù erano stati completamente sfigurati. Sul caso indaga la Polizia Locale di Latisana.