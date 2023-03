Danni alle alberature a Cividale a causa del forte vento

Su richiesta della Polizia locale, i volontari di Protezione Civile del Comune di Cividale del Friuli sono intervenuti lungo la viabilità di ingresso nord alla città ducale per la rimozione di un grosso ramo rovinato su una automobile posteggiata per fortuna vuota in quel momento.

Per quel che riguarda la messa in sicurezza della copertura parzialmente divelta di un tunnel di protezione di balle di fieno (a poca distanza da una scuola), i volontari sono intervenuti a supporto dei Vigili del fuoco.

Le squadre dei volontari sono poi uscite per controllare il territorio e assicurarsi non vi siano altre criticità.