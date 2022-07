Danni da maltempo, si continua a lavorare nel Friuli Occidentale

Continuano senza sosta le operazioni dei Vigili del fuoco di Pordenone per evadere tutte le richieste d’intervento causate dalla violenta perturbazione che alle 2.40 di martedì 26 luglio ha colpito il territorio del Friuli Occidentale, causando ingenti danni in particolare a Roveredo in Piano, San Quirino e Fontanafredda.

Anche oggi, i pompieri lavorano con il raddoppio dei turni di servizio e hanno sul campo una sessantina di soccorritori; in rinforzo ai colleghi pordenonesi un’autoscala arrivata dal Comando di Vicenza, una piattaforma tridimensionale del Comando di Padova e la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Codroipo.

I pompieri sono impegnati per la messa in sicurezza e la copertura di tetti di abitazioni e capannoni, la rimozione di parti pericolanti di altre strutture e piante.

Impegnati sul campo anche i volontari di Protezione civile. I sindaci dei tre comuni maggiormente colpiti - Roveredo in Piano, San Quirino e Fontanafredda - hanno chiesto oggi alla Regione lo stato di calamità naturale. In corso una prima stima dei danni. "Nei cittadini che ho incontrato - ha spiegato il sindaco di Roveredo, Paolo Nadal - ho visto disperazione, ma tanta voglia di ripartire al più presto".