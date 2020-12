Danni da maltempo, treni in tilt tra Trieste e Monfalcone

Ancora una giornata difficile per i pendolari. A provocare disagi e pesanti ritardi alla circolazione ferroviaria è questa volta il maltempo, che ha mandato in tilt la linea tra Trieste Centrale e Monfalcone.

I problemi sono stati segnalati intorno alle 4 del mattino, quando è stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire il ripristino dei danni e la regolare ripresa del traffico.

Alle 7.30 segnalato un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti per i treni in viaggio. Attivato il servizio sostitutivo con bus tra Trieste e Monfalcone.

Treni direttamente coinvolti:

• FR 9466/9467 Trieste Centrale (6:45) - Roma Termini (12:00)

• RV 2800/2801 Venezia Santa Lucia (5:01) - Trieste Centrale (8:02)

• RV 2206 Trieste Centrale (6:16) - Venezia Santa Lucia (8:21)

• RV 2444/2445 Trieste Centrale (6:58) - Venezia Santa Lucia (9:59)

• R 6001 Carnia (5:40) - Trieste Centrale (7:38)



• R 2785 Venezia Mestre (5:51) - Trieste Centrale (7:44)• R 20958/20959 Trieste Centrale (6:28) - Sacile (8:43)• R 5863 Udine (7:00) - Trieste Centrale (8:09)• R 2789 Portogruaro (7:05) - Trieste Centrale (8:20)• R 20955 Udine (7:08) - Trieste Centrale (8:28)• R 20962 Trieste Centrale (7:28) - Udine (8:52)

Treni parzialmente cancellati:

• IC 584/585 Trieste Centrale (7:21) - Roma Termini (15:35): origine da Cervignano (8:02), i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9466/9467 in partenza da Trieste Centrale alle ore 6:45 e in arrivo a Bologna Centrale alle ore 9:47 dove trovano ulteriore proseguimento con il treno IC 584/585 in partenza alle ore 11:18

• RV 2776 Trieste Centrale (4:26) - Venezia Santa Lucia (6:21): origine da Monfalcone (4.49)

• RV 2204 Trieste Centrale (5:16) - Venezia Santa Lucia (7:21): origine da Monfalcone (5:40)

• RV 2782 Trieste Centrale (7:16) - Venezia Santa Lucia (9:21): origine da Monfalcone (7:40)

• R 20952/2807 Trieste Centrale (5:28) - Venezia Santa Lucia (8.:59): origine da Gorizia Centrale (6:20)

• R 2779 Portogruaro (5:29) - Trieste Centrale (6:42): limitato a Monfalcone (6:14)

• R 20956/11019 Trieste Centrale (5:50) - Venezia Santa Lucia (9:47): origine da Monfalcone (6:20)

• R 2781 Portogruaro (6:05) - Trieste Centrale (7:20): limitato a Monfalcone (6:50)

• R 20953 Udine (6:08) - Trieste Centrale (7:28): limitato a Monfalcone (7:02)

• R 6002 Trieste Centrale (6.22) - Carnia (8.13): origine da Monfalcone (6.46)

• R 2752 Trieste Centrale (6:50) - Udine (7:57): origine da Monfalcone (7:14)