Daspo di 10 anni all’aggressore di Fabrizio Nonis

Pena pesante per l’autore dell’aggressione ai danni di Fabrizio Nonis e del figlio, di 22 anni. Il grave episodio risale al 27 agosto quando ‘el beker’, giornalista televisivo e volto noto anche di Telefriuli, era andato, assieme al figlio, a seguire Hellas-Inter allo stadio Bentegodi di Verona. Al termine del match, i due, mentre raggiungevano l’auto per rincasare, erano stati circondati da un gruppo di 6-7 facinorosi scaligeri, che li avevano aggrediti a suon di calci e pugni.

Il Questore di Verona, Ivana Petricca, tramite la locale Divisione Anticrimine, ha emanato un Daspo della durata di 10 anni, con la prescrizione dell'obbligo di firma per cinque anni nei confronti del principale autore dell’agguato, noto ultras veronese già precedentemente daspato per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive nonché noto per i suoi precedenti di polizia.