Ieri sera, poco dopo le 18, la Polizia di Stato di Trieste ha sanzionato il titolare del bar Al Foro di foro Ulpiano per l’inosservanza della normativa antipandemica. Sanzionati anche cinque avventori.

Dopo un paio d’ore, anche a seguito di numerose segnalazioni pervenute alla sala operativa della Questura tramite il 112, l’esercizio è stato nuovamente sanzionato per la presenza di clienti e per la somministrazione in violazione delle norme anti Covid-19.