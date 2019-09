Decine di furti tra Slovenia e Italia, presa la banda delle auto

E’ terminata la fuga di tre cittadini italiani di etnia Rom, tutti residenti a Udine, autori di numerosi furti commessi tra Italia e Slovenia. Ieri pomeriggio, nel corso di un controllo della Polizia di Frontiera di Tarvisio, con il supporto di operatori del Reparto Mobile di Padova, è stata intercettata, nella zona di Cave del Predil, un’auto sospetta con tre uomini a bordo che, alla vista degli agenti, aveva bruscamente accelerato, cercando di scappare.

Gli operatori si sono lanciati all’inseguimento del mezzo notando che, dall’abitacolo, i malviventi stavano gettando numerosi oggetti, poi recuperati e individuati come provento di quattro furti appena compiuti, di cui uno nell’area del lago e tre nel confinante territorio sloveno.

L’inseguimento si è concluso alle porte di Tarvisio, grazie all’arrivo di una pattuglia della Polizia di Frontiera che, sbarrando la strada al mezzo in fuga, lo obbligava a fermarsi.

Accompagnati negli uffici di Polizia, i tre sono stati perquisiti e identificati. All’interno dell’auto, un Lancia Musa di colore grigio, sono spuntati arnesi da scasso, una grossa pietra (usata, probabilmente, per rompere i finestrini delle auto), uno zaino rubato a un turista e frammenti di vetro, segno evidente delle effrazioni appena compiute. Tra la refurtiva di cui avevano cercato di liberarsi, poi, altri zaini, smartphone, macchine fotografiche e circa mille euro in contanti, consegnati a sei turisti tedeschi, vittime dei furti. Altri beni, non riconosciuti dai proprietari, sono stati sequestrati.

I malviventi sono stati arrestati e portati in carcere a Udine. Questa mattina, dopo essere stati sottoposti al giudizio per direttissima, per i tre sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Numerosissime erano state, nel corso della stagione estiva, le denunce per furti all’interno di auto parcheggiate in zone turistiche del Tarvisiano. Gli agenti della Polizia di Stato del Settore di Tarvisio, guidati dal Commissario Capo Giovanni Marruzzo, avevano, quindi, attivato una mirata attività investigativa. Soddisfazione per l’individuazione e l’arresto dei tre è stata espressa anche dalla Polizia slovena, con cui gli operatori italiani stavano da tempo cooperando anche grazie all’apporto del Centro di Cooperazione di Thorl Maglern per stroncare la banda.