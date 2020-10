Decine di migranti rintracciati tra Buja e Udine

Nuova ondata di migranti: decine tra Buja e Udine all'alba di oggi. Sono stati segnali e poi fermati tra le 6 e le 7, in particolare, dai militari della Guardia di Finanza e dai Carabinieri della Radiomobile di Udine tra Buja, Colloredo di Monte Albano, Pagnacco (zona di Castellerio, lungo la provinciale) e il capoluogo friulano (30 in via Cotonificio).

Sono in corso le operazioni di identificazione; saranno poi avviati a triage e alla quarantena, probabilmente negli spazi della ex caserma Friuli.