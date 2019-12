Deflagra il reattore chimico, operaio ferito

Infortunio sul lavoro questa mattina a Mereto di Tomba: i carabinieri di Campoformido sono intervenuti in una ditta dove poco prima un uomo di 41 anni, dipendente dell'azienda, a seguito della deflagrazione di un reattore chimico, accaduta durante le operazioni di pulizia del macchinario, è stato investito da schegge di plastica e di metallo.

L'uomo è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita; è stato soccorso dai sanitari e trasportato all'ospedale di Udine. Sono in corso accertamenti sanitari e da parte dei Carabinieri. Sul posto era stato inviato anche dalla centrale Sores di Palmanova l'elicottero sanitario che però poi è rientrato alla base.