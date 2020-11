Deflagrazione in casa, momenti di paura a Porcia

I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti, intorno alle 18, per una deflagrazione causata da gas metano all'interno di un'abitazione a Porcia, in via Lombardia.

Due persone sono rimaste leggermente ferite; si trovavano in cucina, intente a fare pulizie; lo scoppio ha provocato la rottura di una finestra e danneggiato suppellettili e mobili. Nella stanza accanto c'erano anche due bambini che, per fortuna, non hanno riportato alcuna conseguenza.

I pompieri, con la prima partenza e l'autobotte, hanno intercettato la perdita di gas e soccorso le persone coinvolte, molto scosse per l'incidente. Sul posto anche il personale dei Vigili del fuoco esperto nelle indagini sulle cause d'incendio, per gli accertamenti del caso, e il personale sanitario con l'ambulanza.