Aveva denunciato un furto all'interno della sua auto, lasciata in sosta a Tarvisio. In base a quanto aveva riferito il 28enne, originario di Portogruaro, ai Carabinieri, qualcuno aveva rubato alcune stecche di sigarette e fiale di metadone.

I militari, messo a verbale quanto dichiarato dal giovane, avevano quindi aperto un'indagine. Dalla quale, però, è emerso che il 'colpo' non si era in realtà mai verificato. Il 28enne, quindi, è stato denunciato per simulazione di reato.