Denunciato per ubriachezza a Trieste

Un cittadino italiano di 32 anni è stato denunciato ieri sera la Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le proprie generalità. Nell’ambito dei controlli che si stanno svolgendo in ambito provinciale per verificare il rispetto della normativa antipandemica, operatori della Questura hanno cercato di identificare questo avventore all’interno di un bar di via Settefontane, ma si è rifiutato più volte di fornire un documento o le proprie generalità.



Una volta accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica ed è stato anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza.